Fidan: Antalya Diplomasi Forumu küresel diyaloğun merkezi oldu

Dışişleri Bakanı Fidan, 5’inci Antalya Diplomasi Forumu’nun yoğun, nitelikli ve verimli bir mesainin ardından başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Fidan, forum kapsamında dünyanın dört bir yanından katılımcıların bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğunu ve uluslararası gündemi şekillendirecek kritik toplantılara ev sahipliği yapıldığını ifade etti. Geniş bir coğrafyadan gelen temsilcilerin küresel ve bölgesel meselelere ilişkin perspektiflerini diplomasinin merkezine taşıdığını belirten Fidan, özellikle bölgesel krizlerin çözümünde yerel dinamiklerin ve bölgesel aktörlerin rolünün ön plana çıktığını vurguladı.

Forumda, çoğu zaman farklı platformlarda yeterince ele alınmayan konuların da açık ve samimi şekilde tartışılabildiğine dikkat çeken Fidan, belirsizliklerin ve çoklu krizlerin uluslararası sistemde belirleyici hale geldiği bir dönemde Antalya Diplomasi Forumu’nun önemli bir diyalog ve çözüm zemini sunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin barış ve istikrarı küresel ölçekte tesis etmek amacıyla diplomasi alanında kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirten Fidan, güven inşa etme, tarafları yakınlaştırma ve gerektiğinde arabuluculuk rolü üstlenme çabalarının süreceğini ifade etti.

Fidan ayrıca, Türkiye’nin diplomasi alanındaki etkinliğinin önümüzdeki dönemde daha da artacağını belirterek, ADF2026’nın hayata geçirilmesine katkı sunan Dışişleri teşkilatına teşekkür etti.