Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi

Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Irak'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, kısa bir aradan sonra tekrar Bağdat'tan bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bağdat'la Ankara arasında çok yoğun bir işbirliği mesaisi var. Her konuda kurumlarımız yoğun bir şekilde işbirliği yapmakta, meseleleri çok profesyonel bir şekilde ele almakta ve çözüm odaklı çalışmaktalar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'teki Irak ziyaretinde imzalanan çok sayıda anlaşmayı anımsatan Fidan, "Bu anlaşmaların takip edilmesi, hayata geçirilmesi fevkalade önemli idi. Arada kurduğumuz ortak çalışma komiteleri ile güvenlik dahil, enerji, su, ticaret, gümrük, ulaştırma, birçok konuda gerçekten yoğun çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Fidan, zamanın ruhunun bölgede barışı, kalkınmayı, karşılıklı entegrasyonu ve işbirliğini gerektirdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parçalanma, bölünme, birbirimize rakip olma, birbirimizin ayağına çelme takmayı değil. Geri kalan medeni dünyanın yaptığını bizim bu bölgede yapmamamız için önünde hiçbir sebep, engel yok. Bölgemiz gerçekten olağanüstü kaynaklara sahip, gerek yer altı, gerek yer üstü kaynaklar. Coğrafyası, insanı, medeniyeti, kültürü, inancı, tarihi birikimi, bütün bunların hepsi aslında uygun stratejileri hayata geçirdiğimizde bölgeyi yeryüzü cennetine, bir refah, istikrar, dünyanın geri kalanına katkı yapan bir coğrafyaya dönüştürmememiz için bir sebep yok."

"Çok şükür bugün istikrar, barış ve huzur içerisinde daha da emin adımlar atan bir Irak görüyoruz"

Irak'ın son yıllarda çok acı aşamalardan geçtiğini söyleyen Fidan, "Çok şükür bugün istikrar, barış ve huzur içerisinde daha da emin adımlar atan bir Irak görüyoruz. Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına, refahına yönelik katkımız, desteğimiz tamdır. Bu noktada yapılan bütün çalışmaları destekliyoruz. Elimizden ne gelirse katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan, Suriye'de olan gelişmelerin de yakından takip edildiğine dikkati çekerek, "Irak ve Türkiye olarak beraber Suriye'ye, diğer bölge ülkeleriyle beraber neler yapabiliriz? O konuda çalışıyoruz. Bizim bölge ülkeleri olarak işbirliğini en üst düzeye çıkartıp, aramızdaki güveni çok muhkem ve sağlam bir hale getirip, kalkınma yolunda atmakta geciktiğimiz adımları bir an önce atıp, barış ve huzur içerisinde bölgede yolumuza devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Irak'taki siyasi liderliğe ve diğer siyasi partilere bölgede barış ve huzur vizyonuna destek vermelerinden dolayı teşekkür eden Fidan, şunları söyledi:

"Her zaman söylüyoruz, Cumhurbaşkanı'mız da altını çiziyor. Bölgemizdeki sorunları yine biz bölge ülkeleri olarak, bölge halkları olarak bir araya gelip kendimiz çözeceğiz. Dışarıdan kurtarıcı beklemeyeceğiz. Bizim gücümüz, kapasitemiz, vizyonumuz buna yeter. Bunu yaparsak dünyanın geri kalanına da daha az yük oluruz hatta kendimiz katma değer üretiriz. Karşımızda böyle bir vizyon paylaşan bir ortak hükümet olduğu için de ayrıca ben teşekkür ediyorum."