Fidan-Blinken görüşmesi başladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile siyasi temaslarda bulunmak için Ankara’ya geldi. Blinken’i taşıyan uçak gece saatlerine Esenboğa Havalimanına iniş yaparken apronun ışıklarının kapalı olması dikkat çekti. Türkiye, bir Amerikan yetkilisini ilk defa Dışişleri Bakanı olmadan veya bir Türk üst düzey yetkili olmadan karşıladı.

Blinken'ı karşılama heyetinde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı yer aldı.

Son olarak 19 Şubat'ta, depremden zarar gören bölgelerde inceleme yapmak üzere Türkiye'ye gelen Antony Blinken, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından İncirlik üssünde karşılanmıştı.

Hakan Fidan ve Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeden önce basına görüntü verdi. Ardından iki bakanın görüşmesi başladı.

Gündemde ne var?

Görüşmelerde genel olarak 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşının ardından bölgede oluşan tablo değerlendirilecek. Ancak özellikle ABD'nin temel gündemin rehinelerin serbest bırakılması. Bugüne kadar rehine görüşmelerinde Katar ve Mısır ön plana çıkmış olsa da Türkiye'nin Hamas'ın liderliğiyle geliştirdiği iyi ilişkiler, bu konuda Türkiye'yi de masada tutuyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada tüm rehineler serbest bırakılmadan ateşkes konusunun gündeme gelmeyeceğini açıklamıştı.

Blinken-Fidan görüşmesinde bunun dışında üç ana konunun gündemde olması bekleniyor. Bunlardan ilki ABD'nin 7 Ekim sonrasında İsrail'e verdiği tam destek ve USS Gerald Ford ve USS Eisenhower uçak gemileri ile diğer bazı savaş gemilerini bölgeye yollaması.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında, “Amerika nere, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada? Amerika gibi ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?” demişti.

Bir diğer konu ise Amerikan savaş uçağının 5 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde bir Türk SİHA'sını vurması olacak.

ABD için bir diğer önemli konu, İsveç’in NATO üyeliği için gereken onay sürecinin daha fazla gecikme olmadan tamamlanması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında NATO Zirvesi sırasında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile varılan uzlaşmaya uygun şekilde İsveç’in ittifaka katılım protokolünü onay için Ekim ayı sonunda Meclis’e göndermişti.

Türkiye ayağı önce programda yer almadı

Blinken'ın Türkiye ziyareti ilk olarak açıklanan Orta Doğu turu programında açıklanmamıştı. Buna karşın Türk diplomatik kaynaklar, ziyaretin 5 Kasım’da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Blinken’ın Türkiye'nin de yer aldığı bölgesel tur açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı’nın Ürdün ve Türkiye'deki temaslarında İsrail-Hamas savaşında sivillerin korunması, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve soruna kalıcı bir çözüm bulunması için mekanizmaların oluşturulması gibi konuların ele alınacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Blinken’ın taraflara “daha sakin söylem” çağrısında bulunacağı ifadesi de yer aldı.

Blinken'in seyahatleri devam edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti. Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir arara gelmişti.

Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.

Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.