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Fidan: Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık eylemi lanetliyorum

Bakan Fidan, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum." dedi.

Haber Merkezi
AA
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İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi.

Bakan Fidan'dan tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Twitter hesabından, İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere, ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır." ifadesi kullanıldı.

 