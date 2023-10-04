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Fidan: PKK/YPG'ye ait tesisler bundan sonra güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefidir

"Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur." diyen Bakan Fidan, "Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, topyekün meşru hedefidir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısı konusunda açıklama yaptı.

Fidan "2 teröristin Suriye’den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Irak ve Suriye’de PKK/YPG’ye ait olan bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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