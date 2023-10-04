Fidan: PKK/YPG'ye ait tesisler bundan sonra güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısı konusunda açıklama yaptı.

Fidan "2 teröristin Suriye’den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Irak ve Suriye’de PKK/YPG’ye ait olan bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.