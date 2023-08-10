Fidan, Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşıma göre, Fidan, Birader ile Ankara'da bir araya geldi.

Paylaşımda, baş başa ve heyetler arası görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.