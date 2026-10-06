Fidel Berber, son yolculuğuna uğurlandı

İki dönem Galatasaraylılar Derneği başkanlığı yapan Bodrumlu iş insanı Fidel Berber, İstanbul'da kanser tedavisi görüyordu. Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu da olan Fidel Berber, aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın teyzesinin oğluydu.







Evli ve bir çocuk babsı Berber, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berber için bugün ikindi namazı sonrası Ortakent Köyiçi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Fransa Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yüzlerce seveni katıldı.

Fidel Berber, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'na defnedildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün Fidel kardeşimizi ebediyete uğurladık. Fidel, Galatasaray camiası için önemli bir kişilikti. Camiamızın, Galatasaraylılar Derneği'nin uzun süre başkanlığını yapmış, Galatasaray'a her safhada hizmet etmiş bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine ve bütün camiaya başsağlığı diliyorum. Onlara sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."