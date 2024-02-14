FIFA'dan Dünya Kupası için değişiklik hazırlığı

FIFA, Erkekler ve Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyona verilen kupada değişiklik yapmayı planlıyor. FIFA'nın iki ayrı kupa yerine tek bir kupa verilmesini kongrede öneri olarak sunacağı belirtildi.

FIFA, mayıs ayında düzenlenecek kongresinde Dünya Kupası şampiyonuna verilen kupayla ilgili değişikliği gündeme getirecek.

İlk olarak 1930 yılında düzenlenmeye başlayan Dünya Kupası'nda şampiyon takıma verilen Kupa, 1974 yılında değişmişti. Kadınlar Dünya Kupası'nda ise 1991'de bu yana aynı kupa kullanılıyor.

Değişiklik gündemde

FIFA, 3 ülkenin düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'yla birlikte değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde FIFA'nın Dünya Kupası'yla ilgili değişikliği öneri olarak sunacağı kaydedildi.

İki turnuva için iki farklı kupa yerine Dünya Kupası için tek bir kupanın verilmesinin planlandığı aktarıldı.

FIFA'nın 74. kongresi, 17 Mayıs'ta Bangkok'ta yapılacak.

Dünya Kupası ne zaman?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası 2026 düzenlenecek.

Kadınlarda ise Dünya Kupası, 2027 yılında yapılacak.