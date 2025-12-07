Figen Yüksekdağ: Yeni bir dönemin kapıları açıldı

Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DEM Parti'nin düzenlediği "Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı"na mesaj gönderdi.

Yüksekdağ'ın mesajı şöyle:

"Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı’nı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Türkiye, Kürdistan, bölge ve dünya halklarının, büyük savaş kuşatmaları ve dayatmaları altında ezildiği bir zamanda barışın ve demokrasinin sesi, soluğu, mücadele gücü olmak çok değerlidir. Sayın Öcalan’ın, 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısıyla bütün Türkiye ve bölge halkları için yeni bir dönemin kapıları açıldı. Bu döneme ruhunu, anlamını, gücünü verecek olan; halklarımızın, kadınların, gençlerin, tüm ezilen inançların ve emekçilerin sarsılmaz demokratik birliği ve hareketidir. Konferansınızın böyle bir hareketin ruhu, bilinci, kararlılığı olacağına inançla emeği geçen herkesi ve tüm değerli katılımcıları selamlıyorum."