Fikirden Ürüne Dev Köprü: Bakan Kacır Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi’ni Ziyaret Etti

İstanbul İçin Endüstriyel Tasarım Ekosistemi Ekseni (IDEA4ISTANBUL) Projesi kapsamında yenilenen merkez, fikirlerin somut ürünlere dönüştüğü bir teknoloji üssü olarak tasarlandı.

Bakan Kacır’a ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın gibi önemli isimler eşlik etti.

GENÇ YETENEKLERİN ÇALIŞMALARI MERCEK ALTINDA

Ziyaret kapsamında Bakan Kacır, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ve ETP Genel Müdürü Gökhan Aybastı’dan merkezin teknik altyapısı ve işleyişi hakkında detaylı sunumlar aldı. Kacır, merkezde faaliyet gösteren ve uluslararası arenada şampiyonluklar kazanan öğrenci takımlarının stantlarını tek tek gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

ETP, Türkiye’nin en geniş altyapısına sahip merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Merkezin çalışma prensibi olan "üçlü sarmal" modeli, şu üç güçlü ayağı tek çatıda buluşturuyor:

-İSO: Güçlü üretim altyapısı ve sanayi tecrübesi.

-YTÜ: Akademik bilgi birikimi ve araştırma kapasitesi.

-Yıldız Teknopark: Girişimcilik ekosistemi ve teknoloji geliştirme yetkinliği.

"Fikirden tasarıma, üründen değere" mottosuyla hareket eden merkez, Ar-Ge çıktılarının hızla ticarileşmesini sağlayarak sanayicilerin ve girişimcilerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.