Fikret Orman, Hande Erçel, Didem Soydan dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan arasında Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın eski Başkanı ve iş insanı Burak Elmas, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, eski manken Güzide Duran, model Didem Soydan yer alıyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden oyuncu Hande Erçel, yurt dışında olduğu için gözaltına alınmadı.