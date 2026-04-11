Fikret Orman, Hande Erçel, Burak Elmas... Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları çıktı

Ünlü isimlerden Hande Erçel, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier ve İlkay Şencan'ın uyuşturucu test sonuçlarında bazı maddelere rastlandığı belirtilirken Hakan Sabancı, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'ın uyuşturucu test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

Kadir Mercan'ın haberine göre ünlülere yönelik yürütülen uyuşturcu soruşturmasında test sonuçları belli oldu.

Kimlerin test sonuçları pozitif?

Hande Erçel'ini idrarında morfin, kodein ve kodein metaboliti kodein glukuronid tespit edildi. Kan ve saç örneği negatif çıktı.

Mustafa Ceceli'nin saç örneğinde kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin) tespit edildi. Kan örneği negatif, tırnak örneği alınamadı.

İbrahim Çelikkol'un saç örneğinde kokain ve metabolitleri bulundu.

Deha Bilimlier'in saç örneğinde kodein, kokain ve metabolitleri tespit edildi.

İlkay Şencan'ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti THC-COOH, saçında ise THC bulundu.

Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas'ın test sonuçları negatif

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas’ın uyuşturucu testi negatif çıktı.