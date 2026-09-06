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Filenin Sultanları şampiyon oldu, Karabüklüler erik dalı ile kutlandı

Karabük Belediyesi Yazlık Sinema etkinliğinde milli takımın İtalya’yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olmasını büyük coşkuyla kutlayan vatandaşlar, şampiyonluk sevincini Erik Dalı oynayarak doyasıya yaşadı.

Haber Merkezi
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Filenin Sultanları şampiyon oldu, Karabüklüler erik dalı ile kutlandı
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Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema etkinliğinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalya ile oynadığı CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finali vatandaşlarla birlikte izlendi.

Kentte düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Türkiye ile İtalya arasındaki Avrupa şampiyonluğu karşılaşmasını açık havada kurulan ekrandan takip etti.

Filenin Sultanları şampiyon oldu, Karabüklüler erik dalı ile kutlandı - Resim : 1
Milli takımın karşılaşmadaki mücadele anları büyük heyecan verirken, vatandaşlar sayıların ardından alkış ve tezahüratlarla Filenin Sultanları’na destek verdi. Karşılaşmayı Türkiye’nin 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonu olmasıyla etkinlik alanında büyük coşku yaşandı. Vatandaşlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladı.