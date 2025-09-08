  1. Ekonomim
Filenin Sultanları'nın sevinci yarım kaldı! Kutlamalar iptal

Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Şampiyonasında 2. olması nedeni ile yapılacak kutlama İstanbul Valiliğinin yasakları kapsamında iptal edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu yaptığı paylaşımla valilik yasakları uyarınca iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada "Yarın gerçekleşmesi planlanan Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası İkinciliği Galataport Kutlama Etkinliği, İstanbul Valiliği'nin almış olduğu eylem ve etkinlik yasağı kararı nedeni ile iptal edilmiştir." denildi. 

