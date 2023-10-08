Filistin, Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı yaptı

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, "Arap Birliğine, mümkün olan en kısa sürede dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapması talebini içeren bir bildiri sunduk." ifadelerini kullandı.

Akluk, toplantıda, "İsrail'in saldırılarını durdurmak, faillerin hesap vermesini ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için Arap ve uluslararası düzeyde siyasi eylem yollarını tartışmayı hedeflediklerini" aktardı.

Abbas'tan insani yardım çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Gazze'de su, elektrik ve gıda malzemeleri başta olmak üzere hayati önem taşıyan kaynakların kesilmesinden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Abbas, uluslararası topluma, işgal altındaki halka karşı sorumluluklarını ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin lideri, ayrıca uluslararası toplumu Gazze'ye acil insani yardıma çağırdı.