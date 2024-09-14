  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail askerlerinin öldürdüğü Eygi’nin babası ile görüştü
Takip Et

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail askerlerinin öldürdüğü Eygi’nin babası ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail askerlerinin öldürdüğü Eygi’nin babası ile görüştü
Takip Et

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesiyle görüştü.

Aydın’da toprağa verilen Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Abbas, aileye başsağlığı diledi.

Eygi’yi “İsrail işgalinin elinde katledilen Filistin ve Türkiye’nin cesur kızı” ve “Kardeş Türk ve Filistin halkları arasındaki dayanışmanın dürüst bir sembolü” olarak nitelendiren Abbas, Türk aktivist adına "Kudüs Yıldızı Madalyası" verileceğini söyledi.

Narin cinayetinde kritik gelişme: Özel ekipler A.R.G.'nin peşinde!Narin cinayetinde kritik gelişme: Özel ekipler A.R.G.'nin peşinde!Gündem

 

Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde Özgür Özel'den Kurtulmuş'a tepki: 'Olmadı, hiç yakışmadı'Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde Özgür Özel'den Kurtulmuş'a tepki: 'Olmadı, hiç yakışmadı'Gündem

 

Gündem
MHP'den Devlet Bahçeli'yle ilgili iddialara ilişkin suç duyurusu
MHP'den Bahçeli'yle ilgili iddialara ilişkin suç duyurusu
Erdoğan'dan 'Narin Güran' açıklaması: Burunlarından fitil fitil getireceğiz
Erdoğan'dan 'Narin Güran' açıklaması: Burunlarından fitil fitil getireceğiz
Narin cinayetinde kritik gelişme: Özel ekipler A.R.G.'nin peşinde!
Narin cinayeti: Özel ekipler A.R.G.'nin peşinde!
Narin Güran cinayeti: Anne hastaneye götürüldü, örnek alınacak!
Narin Güran cinayeti: Anne hastaneye götürüldü, örnek alınacak!
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Bakan Ersoy, Alanya otoyolu için tarih verdi
Bakan Ersoy, Alanya otoyolu için tarih verdi