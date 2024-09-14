Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail askerlerinin öldürdüğü Eygi’nin babası ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesiyle görüştü.

Aydın’da toprağa verilen Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Abbas, aileye başsağlığı diledi.

Eygi’yi “İsrail işgalinin elinde katledilen Filistin ve Türkiye’nin cesur kızı” ve “Kardeş Türk ve Filistin halkları arasındaki dayanışmanın dürüst bir sembolü” olarak nitelendiren Abbas, Türk aktivist adına "Kudüs Yıldızı Madalyası" verileceğini söyledi.