Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Erdoğan ve Abbas’ın 12 Ağustos’ta gerçekleştireceği görüşmede Filistin’deki son gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 11-13 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran yapmış olduğu açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin’deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" dedi.
Mahmud Abbas son olarak iki sene önce Türkiye'ye gelmiş, 15 Ağustos 2024 tarihinde TBMM'de konuşma yapmıştı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) August 11, 2026
Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin’deki son…