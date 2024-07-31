Ankara’da hareketli saatler, Abbas 15 Ağustos’ta geliyor, Meclis olağanüstü toplanacak

ANKARA (EKONOMİM) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen suikast, Ankara’yı hareketlendirdi. Filistin Devlet başkanı Mahmut Abbas 15 Ağustos’ta Türkiye'ye geliyor, Meclis Olağanüstü toplanacak.

Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye’de, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bazı bakanlar ile bir araya geldi. Abbas’ın, 14-15 tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı ziyaret ele alındı.

Abbas’ın gelişini İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından duyurdu.

Altun, “Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir” dedi.

Meclis olağanüstü toplanacak

Abbas’ın, Meclis Genel Kurul’da yapacağı konuşma için; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ya da AK Parti grubu Meclis’i 15 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırması bekleniyor.