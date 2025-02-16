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Film galasında hayranlar birbirine girdi, izdiham çıktı!

Esenyurt’ta bir AVM’de film galasına gelen Çakal isimli rapçi ve sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu. Çoğunluğu gençlerden oluşan hayranları önce birbirleriyle kavga etti, daha sonra birbirlerine yangın tüpü sıkıp paniğe sebep oldu.

Haber Merkezi
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Film galasında hayranlar birbirine girdi, izdiham çıktı!
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Olay, dün Esenyurt'ta bir AVM'de akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, film galasına gelen ünlü rap şarkıcısı Çakal ve İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu. Yoğun kalabalığın içinde bazı gençler arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, o esnada bir kişi etrafa yangın tüpü sıktı ve paniğe sebep oldu. Polis ekipleri ve güvenlikler kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, yaşanan o hareketli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, AVM'de yaşanan izdiham sırasında kavga eden gençler, salona giriş yapan Çakal ve İbrahim Tilaver'in kalabalığın arasında güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı.

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