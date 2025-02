Film ve dizi sektöründe kritik İddia! Menajerlerin mailleri ortaya çıktı

Film ve dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları gündemde büyük yankı uyandırırken, menajer Ayşe Barım'ın adı ön plana çıkmıştı. Tekelleşme tartışmalarının merkezindeki Barım, Gezi eylemleri soruşturması çerçevesinde tutuklanmıştı.

Rekabet Kurumu, Kast Ajansları Derneği ile bazı kast ajansları ve menajerlerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği yönündeki iddialar üzerine yürüttüğü ön incelemeyi tamamladı. Bu süreçte elde edilen bilgi, belge ve tespitleri yeterli bulan Kurul, sektörde faaliyet gösteren 21 girişim hakkında soruşturma başlattı.

Sabah'ın haberine göre Rekabet Kurulu'nun hazırladığı raporda, bu şirketlerin sektörde faaliyet gösteren bir yapım şirketini boykot ettiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

Menajerlerin birbirlerine attıkları maillerde söz konusu yapım şirketiyle çalışmamak konusunda ortak bir tavır alınması gerektiğine ilişkin ifadelere rastlandı. Birbirleri arasında yaptıkları anlaşmada söz konusu yapım şirketine artık oyuncu vermeyeceklerini bildiren bir yazıya imza attıkları ve bu yazıyı da hem yapımcıya hem de kanallara gönderdikleri belirlendi.

Kurulun soruşturma açtığı 21 şirket şöyle sıralandı:

"Kast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti., Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti., Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Cemile Yaprak Atış, Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti., Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti., ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden Talent Management, Nimet Atasoy AŞ, People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti., Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti., Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti., Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti., TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti."