Filyos Çayı'nda kaybolan CHP'li Mustafa Erten'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı
Karabük'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan 72 yaşındaki CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı.
Karabük’te Filyos Çayı’na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 23:00 sıralarında Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde olan ve içinde 72 yaşındaki Mustafa Erten’in de bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunda mola verdi.
Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, suda kayboldu.
Erten'in beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Erten'i bulmak için arama çalışması başlattı.
Cansız bedenine ulaşıldı
CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09:30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten’in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı.
Erten’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.