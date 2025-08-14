Financial Times: Sahte diploma soruşturması Türkiye'de sisteme olan güveni ciddi zedeledi

Sahte diploma soruştumasının dünya medyasının da gündeminde. Financial Times, soruşturmanın hem e-Devlet sistemine hem de resmi istatistiklere duyulan güveni ciddi şekilde zedelediğini aktaran bir haber yayımladı.

Haberde şu bilgilere yer verildi:

Savcılık iddianamesine göre, çete e-Devlet sistemine sızarak üst düzey yetkililerin e-imzalarını kullandı. Bu yöntemle sahte üniversite diplomaları ve resmi belgeler üretildi, karşılığında 2,5 milyon TL’ye varan ödemeler alındı. Sahte diploma verilenler arasında büyük altyapı ihaleleri kazanan bir inşaat mühendisinin yanı sıra 2023 depreminde hayatını kaybeden avukatların kimlik bilgilerinin kullanıldığı da iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, skandalı muhalefetin “devlet kurumlarını itibarsızlaştırma” çabası olarak nitelendirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise olayın “toplumsal güveni hedef alan karanlık bir komplo” olduğunu savundu. Muhalefet ise soruşturmayı hükümeti yıpratma amacıyla değil, sistemdeki güvenlik açıklarını göstermek için gündeme getirdiklerini belirtiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 10 diploma sahibi olmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Davada adı geçmeyen Sayan, “hayat boyu öğrenme”yi savunduğunu açıkladı. Ayrıca Osmanlı sultanı torunu olduğu belirtilen bir kişinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için sahte diploma istediği öne sürüldü.

Resmi istatistiklere güvensizlik

Skandal, TÜİK verilerine yönelik şüpheleri de yeniden alevlendirdi. TÜİK temmuz ayı yıllık enflasyonu %34 olarak açıklarken, ENAG %65, İstanbul Ticaret Odası ise %43 olarak hesapladı. TÜİK, verileri eleştiren muhalefet milletvekillerine karşı dava açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi üniversite diplomasının teknik sebeplerle iptal edilmesini hatırlatarak “Skandalın boyutu ciddi, ama hükümet için mesele benim adaylığım. Asıl sorun adaletsizlik” dedi.