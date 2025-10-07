Financial Times, Türk simidini kaleme aldı: Mikro ölçekteki sokak ekonomisinin simgesi

İngiltere'nin köklü ekonomi gazetesi Financial Times (FT), Türkiye’nin en ünlü sokak lezzetlerinden simiti konu alan bir haber yayımladı.

“İstanbul’un çiğnemesi kolay, zamansız süper gıdası simit’e övgü” başlıklı yazıda, susam kaplı bu altın halkaların hem kültürel bir simge hem de binlerce kişinin geçim kaynağı olduğu vurgulandı.

“En az 20 kilo, birkaç tane sattıktan sonra bile!”

30 yıldır Karaköy sokaklarında simit satarak ailesini geçindiren Müslüm Sümbül’ün hikayesi haberde öne çıkarıldı. FT, Şanlıurfa’dan 15 yaşında İstanbul’a gelen Sümbül’ün, fırında yerdeki susamları süpürerek başladığı işte bugün hâlâ sabah 3’te kalkıp hamur yoğurduğunu ve ardından sokak sokak dolaşarak simit sattığını aktardı.

Sümbül, FT’ye yaptığı açıklamada, simit tepsisinin ağırlığını gülerek “En az 20 kilo, birkaç tane sattıktan sonra bile!” sözleriyle anlattı. Günün sonunda fırına payını verdikten sonra, her beş simitten yalnızca bir dolar kazandığını, kazancının neredeyse tamamını ise Şanlıurfa’daki eşi ve dört çocuğuna gönderdiğini söyledi.

Mikro ölçekteki sokak ekonomisinin simgesi

FT, Sümbül’ün hikayesini İstanbul’daki mikro ölçekteki sokak ekonomisinin simgesi olarak değerlendirdi. Haberde, “Simit, İstanbul’un Paris bageti gibidir; her kesimden insanın sofrasına girer, sadeliğiyle derindir” ifadesine yer verildi. Simidin günümüzde 20 liraya satıldığını, buna rağmen hâlâ herkesin ulaşabildiği bir besin olma özelliğini koruduğunu anlatıldı.