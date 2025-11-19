Financial Times: Türkiye’de futbol derin bir ahlaki krize sürüklendi!

İngiliz Financial Times’ta yer alan kapsamlı değerlendirmede, Türkiye’de gün yüzüne çıkan yasa dışı bahis skandalının, “ülkenin en büyük spor branşı olan futbolu ciddi bir ahlaki bunalıma sürüklediği” belirtildi. Gazetenin analizine göre yürütülen soruşturma, “fair-play anlayışının temelini sarsacak seviyeye” kadar ulaşmış durumda.

Gazete, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) iç denetimlerinde 300’den fazla hakemin bahis hesabı açtığının, 150’den fazlasının ise maçlara bahis oynadığının ortaya çıkmasıyla skandalın büyüdüğünü aktardı. Ayrıca yaklaşık 1.000 profesyonel futbolcunun da bahis hesapları tespit edildi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, 4. Lig’de maçları iki haftalığına durdurdu, aralarında Süper Lig’de forma giyen futbolcuların da bulunduğu yaklaşık 300 oyuncuyu geçici olarak men etti. Soruşturma kapsamında bir kulüp başkanı ve yedi şüpheli tutuklanırken, Financial Times, federasyonun yaşananları “ahlaki kriz” olarak nitelendirdiğini aktardı.

“Futboldaki bahis skandalı Türkiye’de ‘hukuk ve şeffaflık’ tartışmasını alevlendirdi”

Haberde, skandalın yalnızca futbol camiasıyla sınırlı kalmadığı, ülke gündeminin genel seyrini de derinden etkilediği vurgulandı.

Financial Times’a konuşan akademisyen ve yazar Dağhan Irak, olayın Türkiye’nin mevcut siyasal ve toplumsal atmosferiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, futbolun toplumdan kopuk bir alan olmadığını ifade etti. Irak, yaşananların günümüz Türkiye’sinde hukuk devletinin zayıflaması, cezasızlık algısının güçlenmesi ve şeffaflık eksikliğinin görünürleşmesi açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.

Gazete, skandalın tam da Türkiye’de yolsuzluk iddiaları ve soruşturmaların yoğun şekilde tartışıldığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekti. Özellikle muhalefet ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreçlerinin, toplumda adalet sistemine ilişkin güven erozyonunu artırdığı yorumuna yer verildi.

“Bu olay kimsenin dokunulmaz olmadığını gösteriyor”

Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Şansölyesi Merz ile düzenlediği basın toplantısında skandala ilişkin yaptığı “devlet gereğini yapmıştır” açıklamasına da yer verdi.

Erdoğan’ın, İmamoğlu’nun tutukluluğu sorulduğunda yanıt vermeyip futbol soruşturmasına işaret ederek, “Bu olay kimsenin dokunulmaz olmadığını gösteriyor” dediği hatırlatıldı.

“Çıkar çatışması şüphesi ve soruşturmaya gölge düştüğü algısı"

FT haberinde, kamuoyunda tartışılan bir başka noktaya da dikkat çekildi: Bazı hakemlerin hesap açtığı bahis sitesi Misli.com, Türkiye’de alt liglere sponsorluk veren ve Demirören Grubu’na ait bir platform. Grubun başkanı ise geçmişte TFF başkanlığı yapmış ve hükümete yakınlığıyla biliniyor. Bu durumun “çıkar çatışması şüphesi ve soruşturmaya gölge düştüğü algısını güçlendirdiği” ifade edildi.

"Zorlu yaşam koşulları da skandalı besledi"

Yüksek enflasyon ve zorlu yaşam koşullarının da skandalı beslediğine dair yorumlar yapılırken, Financial Times analizinde dikkat çekici bir karşılaştırmaya yer verildi. Buna göre Türkiye’de en üst düzey hakemler bile bir karşılaşmadan 2 bin doların altında gelir sağlarken, İspanya gibi ülkelerde bu ücretin yaklaşık üç katına çıktığı ve ayrıca düzenli maaşlarla desteklendiği ifade edildi.

Ancak gazete, kısa sürede olayın yalnızca ekonomik sebeplerle açıklanamayacağının ortaya çıktığını vurguladı. Pek çok futbolcu ve hakemin bahis oynamadığını belgelerle kanıtladığı, bazı isimlerin ise suçlamalara karşı tazminat davaları açtığı aktarıldı. FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük’ün de savcılığa başvurarak bahis oynamadığını resmi evraklarla açık şekilde ortaya koyduğu hatırlatıldı.

"FIFA’dan “acil transfer dönemi” talep etti"

Financial Times, UEFA’nın TFF ile temas kurduğunu, federasyonun ise FIFA’dan “acil transfer dönemi” talep ettiğini yazdı. Top kulüplerin skandalı “futbolun temizlenmesi için fırsat” olarak gördüğü ancak taraftarların büyük bölümünün soruşturmanın sonuç vereceğine inanmadığı da haberde yer aldı.

Gazete, Türkiye’nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı İtalya ile birlikte düzenlemeye hazırlanırken böyle bir krizin ortaya çıkmasının dikkat çekici olduğuna işaret etti.

Ayrıca Türk futbolunda yıllardır biriken kurumsal sorunlar ve toplumsal güvensizlik hatırlatılarak çarpıcı bir değerlendirmeye yer verildi. Analizde, Türkiye’nin küresel organize suç endeksinde 10’uncu sırada bulunduğu hatırlatıldı ve bu nedenle futbol kamuoyunun soruşturmanın kalıcı sonuçlar doğuracağına pek ihtimal vermemesinin şaşırtıcı olmadığı ifade edildi.