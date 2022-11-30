Fincancı'nın dosyası yetkisizlikle İstanbul'a gönderildi
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, TTB Başkanı Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar verdi. Fincancı'nın avukatlarının tahliye talebi de reddedildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından hazırlanan iddianame, "yetkisizlik" kararıyla İstanbul'a gönderildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı.
İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar verdi.
Bu kapsamda, yetkisizlik kararı veren mahkeme ayrıca sanık Fincancı'nın avukatlarının tahliye talebini reddetti.