Fincancı'nın ilk duruşması 23 Aralık'ta
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Aralık'ta yapılacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fincancı hakkında hazırlanan iddianame, "yetkisizlik" kararıyla gönderildiği İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince yetki açısından incelendi.
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkemede, davanın ilk duruşmasının 23 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.