Fındık alım fiyatına tepki: Yeniden ayarlama yapılmalı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP'nin Karadeniz milletvekilleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı fındık alım fiyatlarını değerlendirdi.

Fındık alım fiyatının çok büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Torun, "Bu fiyat, fındığın ancak maliyetini karşılar. Bu üretici ne yiyecek, ne içecek? Burada yapmak istediğiniz üreticinin alın terini çalmak mı, yabancı firmalara peşkeş çekmek mi? Fındığın maliyeti 75-80 lirayken sizin bu açıklamanız fındık üreticisini yok saymaktır, yabancı kartellere çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Fındıktan yabancı firmanın elde ettiği yıllık gelirin 14 milyar dolar iken Türkiye'nin ihracat gelirinin ise 2,5 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Torun, "Görülüyor ki fındığın kaymağını başkaları yiyor." diye konuştu.

Torun, fındık alım fiyatına ilişkin iktidarı uyardıklarını belirterek, "Yeniden fiyat ayarlaması yapın, bu rakamı 100 liranın altına düşürmeyin." dedi.

Toplantıda CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.