Fındık alım fiyatlarına CHP'li vekillerden tepki: Üreticiyle dalga geçiliyor

Açıklanan fındık alım fiyatları başta Karadeniz olmak üzere pek çok bölgede tartışmalara yol açtı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcileri, fiyatların üretici maliyetini karşılamadığını savunarak iktidarı eleştirdi.

Akpınar: “Üreticiyle dalga geçiliyor”

CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, açıklanan fiyatların maliyetin çok az üzerinde olduğunu belirterek, “Bugün üretici için fındık maliyeti yaklaşık 185 TL. Açıklanan fiyatlar, bu maliyetin yalnızca 10-15 lira üzerinde. Bu, üreticiyle dalga geçmektir” ifadelerini kullandı.

Don zararı ve destek yetersizliğine de dikkat çeken Akpınar, “Ordu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde ciddi ürün kaybı yaşandı. Buna rağmen üreticiye bir katkı sunulmadı” dedi.

Akpınar ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Trabzon’da yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “250 TL’nin altında bir fiyatı asla kabul etmeyeceğimizi daha önce dile getirdik. Bu rakamlar üreticinin alın terini yok saymaktır” dedi.

Altay: “Bu, emeğe saygısızlıktır”

CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, Ordu’daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, “195-200 TL gibi fiyatlar, maliyetin neredeyse eşitinde. Bu, üreticiyi küçümsemektir, emeğe saygısızlıktır” dedi.

Fındığın Türkiye için stratejik bir ihracat ürünü olduğunu hatırlatan Altay, “Bu ürünle ülke ekonomisine yılda 3 ila 4 milyar dolar katkı sağlanıyor. Ancak üretici hak ettiği değeri göremiyor” ifadelerini kullandı.

Torun: “Bu bir soygun düzenidir”

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık alım fiyatlarının üreticiyi mağdur ettiğini savunarak, “Bu, Karadeniz üreticisini yok saymaktır” değerlendirmesinde bulundu. Torun, açıklanan fiyatın “soygun düzeni” olduğunu belirtti ve “Üreticilerimizi bu rakama itiraz etmeye, fındığını mümkün olduğunca bekletmeye çağırıyoruz” dedi.

Fındıkta bu yıl yaşanan don, zararlı böcekler ve sıcak hava nedeniyle rekolte kaybı olduğunu kaydeden Torun, “350 bin tonun altında bir üretim söz konusu olabilir. Buna rağmen üreticiye yine destek verilmedi” şeklinde konuştu.

Torun ayrıca erken seçim çağrısını da yineledi: “Geçmişte Ecevit döneminde olduğu gibi, CHP iktidarında üretici hak ettiği kazancı elde edecektir.”

Gezmiş: “Yeşil altına darbe vuruldu”

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındığın bölge için hayati önem taşıdığını vurguladı. “Yeşil altınımız fındığa bugün yine bir darbe vuruldu” diyen Gezmiş, üreticinin yüksek girdi maliyetleri, don ve zararlılar nedeniyle zor durumda olduğunu söyledi.

Gezmiş, “Fındık Türkiye’nin stratejik bir tarım ürünüdür. Üretici emeğinin karşılığını almalıdır” dedi.

Taşkın: “Fındık geçim kaynağı olmaktan çıkıyor”

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise tarımda genel bir çöküş yaşandığını belirtti. Çay üreticisi olduğunu hatırlatan Taşkın, “Kuraklık, don ve kokarca gibi sorunlar nedeniyle üretici bir şefkat eli bekliyordu. Ancak beklentiler karşılanmadı” dedi.

Taşkın, fındığın geçim kaynağı olmaktan çıkmasının Karadeniz illerinde sosyal yapıyı da olumsuz etkileyeceğini belirterek, “Uluslararası tekellere değil, halkın ihtiyaçlarına göre planlama yapılmalı” ifadelerini kullandı.