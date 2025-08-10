Fındıklı Belediye Başkanına saldırı öncesi görüntüler ortaya çıktı! Belediyeye böyle gelmişler

Görüntülerde M.A.Ö. ve beraberindeki iki kişinin araçla belediye önüne geldiği, aracı park ettikten sonra hızlıca başkanlık makamına çıktıkları görülüyor. Belediye sekreteriyle kısa bir konuşma yapan zanlılar, ardından binadan ayrılarak araçlarına binip uzaklaşıyor.

“Bu planlı bir saldırıdır”

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Başkan Çervatoğlu, şunları söyledi:

“Ortaya çıkan bu görüntüler, saldırının planlı olduğu kuşkularını artırıyor. Kamera kayıtlarından da görüldüğü gibi bu şahısların geliş amacı sadece konuşmak değil. Eğer dertleri konuşmak olsaydı konuşurlardı, saldırmazlardı. Bu görüntüler gösteriyor ki bu ülkede hiçbir insanın yaşamı güvende değil. Saldırganların cezalandırılmadığı ve cezasızlık algısının giderek meşru hale geldiği bir ortamda yaşıyoruz. Sıradan gerekçelerle onlarca yol arkadaşımız hapishanelerdeyken saldırganlar ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Biz, hak, hukuk ve adalet mücadelesinden, her türlü saldırıya rağmen, bir adım geri atmayacağız.”