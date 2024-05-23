Firari katil Renç Armağan Haktanır yakalandı: Sevgilisini öldürmüş, annesini bıçaklamıştı

Beyoğlu’nda görev yapan Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı’nda devriye atarken bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Şüpheli kişinin kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi.

Ekipler bunun üzerine parmak izinden şüphelinin Renç Armağan Haktanır olduğunu tespit etti.

Renç Armağan Haktanır (42) 1997 yılında birlikte uyuşturucu kullandığı nişanlısı Gonca İlter’i öldürmekten yargılanmıştı.

Bir süre sonra serbest bırakılan Haktanır, 2007 yılında da üvey babası Yılmaz Alemdaroğlu’nu bıçakla yaraladı. Yaralanan üvey baba şikayetçi olmayınca da gözaltına alınan Haktanır tekrar serbest bırakıldı.

Annesini uykusunda 18 yerinden bıçakladı

Ailesiyle ilişkileri bozulan Haktanır bu kez de 2008 yılının Mayıs ayında Kadıköy Kızıltoprak’ta annesi Figen İskeçe’yi (59) uyurken 18 yerinden bıçakladı. Sese uyanan kız kardeşi Sevda Alemdaroğlu (38) ile Amerikalı nişanlısı Scott Maher (41), Haktanır’a engel olmaya çalıştı.

Yaşanan arbedede Sevda Alemdaroğlu da sol bacağından bıçakla yaralandı. Anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, Haktanır gözaltına alındı. Olayın ardından anne Figen İskeçe, yurt dışına yerleşirken, yargılaması yapılan Haktanır 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Firar etti

Bursa E Tipi Cezaevinde cezasını çeken Haktanır 12 Aralık 2018 günü izinli olarak cezaevinden çıktı. İzin süresi bittiği halde cezaevine dönmeyen Haktanır hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Haktanır’ın anneannesinin Bursa’daki evinde saklandığını belirleyerek bilgileri Bursa Polisi ile paylaştı. Adrese düzenlenen baskında gözaltına alınan Haktanır tekrar cezaevine gönderildi.