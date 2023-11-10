Firari müteahhidi hayatını kaybedenlerin yakınları yakaladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya'da Emlak Bank Konutları 1’inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı.



Yaklaşık 370 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi Mehmet Özat, ise bir süre izini kaybettirdi.

Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları Özat'ı, Ankara'daki bir alışveriş merkezinde yakalayarak polisi aradı. Özat daha sonra, sorguya alındı. Müteahhidin görüntüleri ise sosyal medyaya yansıdı.

Ankara Adliyesi'ne sevk edildi

Gözaltına alınan Mehmet Özat, gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Özat, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek.

Firari müteahhidi yakalayan depremzede konuştu

Yaşadığı o anları anlatan Sinem Boyacı, Özat ile arbede yaşadığını belirterek, “Antakya’da depremden sonra Ankara’ya taşındım. Bir AVM organizasyonundaydım. Karşıma kaçak müteahhit çıktı. Kendisini fark ettim, yanına gittim. Yakından sesini duymak ve yüzünü görüp emin olabilmek için saati sordum. Önce inkar etti. Kimliğini görmek istedim. Nedenini sorup heyecandan titreyince o olduğunu anladım. Daha sonra kendisi de itiraf etti. Polisi çağıracağımı söyledim. Kaçmaya çalıştı, tuttum. Bir süre bekledik, polise teslim ettik” ifadelerini kullandı.

“Ailemden 9 kişinin ölümüne sebep oldu”

Tüm çabasının kaybettiği yakınları için olduğunu söyleyen Boyacı, “Kendi ailemden 9 kişi, birçok yakın arkadaşım ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Adalete güveniyorum ve elimden geleni de yapacağım. Yakaladığımda 'Olanlardan haberim yok' dedi. 9 aydır gündemde olmasına rağmen kendisinin haberi yokmuş, masummuş. O zaman adalete gereken bilgilerini verip teslim olsun. İnanılmaz heyecan duydum ilk başta. Ölenlerimizin huzur bulacağını düşünüyorum. Çabam onlar için. Gereken cezayı çekmesini ve yaptıklarının bedelini ödemesini istiyorum” dedi.