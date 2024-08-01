Fırat Elektrik: Malatya'da bir kişinin hayatını kaybettiği olayda trafoda elektrik kaçağı yok

FEDAŞ'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"30.07.2024 tarihinde, hizmet bölgemiz içerisinde yer alan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey mahallesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

"Kablolar izinsis ve kontrolsüz kesilmiş"

Olayın hemen ardından yapılan kurumsal incelemelerimizde ilgili trafo ve bölgesinde herhangi bir elektrik kaçağı olmadığı tespit edilmiş ve raporlanmıştır. Olayın yaşandığı bölgede yapılan incelemelerde, elektrik akımına kapılan kişinin bulunduğu alanda kabloların izinsiz ve kontrolsüz şekilde kesildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekibi, elektrik akımına kapılan kişinin olay anında yanında yan keski, pense ve kontrol kalemi gibi elektrik malzemeleri taşıdığını tespit ederek bu bilgileri inceleme raporuna eklemiştir.

Olayla ilgili savcılık ve emniyet birimleri soruşturması titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim vakanın açıklığa kavuşması için soruşturma sürecinde yetkili mercilerle tam bir iş birliği içerisinde çalışmaya ve yasal süreçlerin suhuletle tamamlanması için ilgili kamu kurumlarına tüm desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz."