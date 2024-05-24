Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe: 10 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Milli Savuma Bakanlığı, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.