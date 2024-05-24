Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe: 10 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröre ve teröriste geçit vermiyor.
Milli Savuma Bakanlığı, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 24, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/ZrJespslPp