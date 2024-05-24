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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe: 10 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe: 10 terörist öldürüldü
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Milli Savuma Bakanlığı, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.