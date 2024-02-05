Fırtına uyarısı: Onlarca gemi doğal limana demirledi

Karadeniz'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısı üzerine onlarca yük gemisi Sinop'un doğal limanına demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’de fırtına beklentisi üzerine onlarca yük gemisi, Sinop’un doğal limanına demirledi. Bugün öğle saatlerinde başlaması beklenen fırtına sırasında rüzgarın hızının 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Meteorloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına uyarısı nedeniyle Karadeniz’de onlarca yük gemisi, Sinop’taki doğal limana demir attı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, Karadeniz'in doğusunda Kastamonu Samsun arası rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde esmesi, fırtınanın saatteki hızının ise 75 kilometreye çıkması bekleniyor.

Karadeniz’de etkili olması beklenen fırtına öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin yanı sıra balıkçıklar da denize açılmayarak iç limanda beklemeye başladı.

Sinop Valiliği ise yaptığı açıklamada ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.