Fırtına ve sağanak Türkiye’de hayatı felç etti

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde fırtına nedeniyle hayat felç oldu! Binaların çatısı uçtu, ev ve iş yerlerini su bastı. İstanbul’da Taksim Meydanı'na çıkanlar fırtına nedeniyle güçlükle yürürken, sahil şeridinde metrelerce yükselen dalgalar oluştu. İzmir'de deniz taştı, deniz suları kaldırımla birleşti. Sinop'ta çöken tahıl ambarının altında kalan Nefize Keserci (77) ile Konya'da çöken ahırın altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan AFAD, bugün yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına dolayısıyla 1.492 ihbar yapıldığını açıklayarak ölüm, yaralanma ve maddi hasar vakalarını paylaştı. AFAD'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

• Bugün, ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları meydana gelmiştir.

• Meteoroloji'den alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verilmiş; Valilik, Kaymakamlık, İl AFAD Müdürlükleri ile vatandaşlarımıza uyarı mesajı gönderilmiştir.

• Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar 1.492 ihbar alınmış olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Söz konusu ihbarların;

▪️ 440 adedi İzmir

▪️ 345 adedi Antalya

▪️ 146 adedi İstanbul illerimizden gelmiştir.

• Sinop, Erfelek’te bir yapıda fırtına nedeniyle yapısal çökme meydana gelmiş enkaz altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

• Ankara, Şereflikoçhisar’daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerimiz yaralanmıştır.

• Konya ilimizde aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın içeride olduğu sırada göçük meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir.

• Giresun ilimizde çatı uçması sonucunda 2 vatandaşımız yaralanmıştır.

• Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 vatandaşımız kurtarılmıştır.