Fırtınada devrilen tabelanın altında kalan kadın yaşam mücadelesi veriyor
İstanbul Beyoğlu’nda fırtına nedeniyle devrilen bir tabelanın altında kalan 27 yaşındaki şehir plancısı Kardelen K.Ç. ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen genç kadın, hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Beyoğlu’nda öğle molasında arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kafeteryadan çıkan Şehir Plancısı 27 yaşındaki Kardelen K.Ç., iş yerine doğru yürümeye başladı.
Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 13:15 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Kadın kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı.
Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen K.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaşam mücadelesi veriyor
Ağır yaralanan kadın için arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Sağlık ekipleri yaralanan Kardelen K.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kadın ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ameliyata alınan kadının beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.