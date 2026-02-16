  1. Ekonomim
Fırtınada köprüyü geçmeye çalışan motokuryeye ambulans ve metrobüs kalkan oldu (Video)
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dengesini korumakta zorlanan motokuryeye, ambulans ve metrobüs hızlarını düşürerek kalkan oldu.

Motosiklet sürücüsü, rüzgarın etkisini azaltmak amacıyla araçların arasında ilerledi.

Köprüyü herhangi bir olumsuzluk yaşamadan geçen motokurye, kendisine yardımcı olan şoförlere korna çalarak teşekkür etti.

Öte yandan motokuryenin köprü üzerindeki ilerleyişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.