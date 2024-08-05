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Fiskobirlik ve Trabzon Spor eski başkanı Erdem hayatını kaybetti

Trabzon Spor ve Fiskobirlik eski yönetim kurulu başkanlarından Salih Erdem hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Fiskobirlik ve Trabzon Spor eski başkanı Erdem hayatını kaybetti
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Trabzon Spor ve Fiskobirlik eski yönetim kurulu başkanlarından Salih Erdem hayatını kaybetti.

91 yaşında hayatını kaybeden Erdem Fiskobirlik’te iki dönemi yönetim kurulu başkanlığı yapmış, Trabzonspor’un kurucu üyeleri yer almış ve başkanlığını yapmıştı.

Erdem’in, cenazesi yarın 14.00’te kulüp idari binası önünde yapılacak anma töreninin ardından, ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak. 1933 yılında Trabzon’da doğan Erdem, İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu’nda, ortaokulu Trabzon Lisesi’nin orta bölümünde, liseyi ise Ticaret Lisesi’nde okudu.

Sonrasında vatani görevini tamamlamak üzere askere giden Erdem, görevini tamamlayarak Trabzon’a döndü. Fiskobirlik’te iş hayatına adım atan Erdem, burada genel müdürlük görevlerinde bulundu. Emekli olduktan sonra da 2002-2006 döneminde kurumun yönetim kurulu başkanlığı yapmıştı

 

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