Fitch: Depremin sigortalanabilir maliyeti 4 milyar doları aşabilir

Fitch depremin etkileri üzerine yaptığı değerlendirmede “Bu, her şeyden önce, birkaç bin kişinin ölümüne ve yüzbinlerce insanın evsiz kalmasına neden olan bir insanlık trajedisidir” dedi.

Sigortalanabilir zararları tahmin etmenin zor olduğunu belirten Fitch, depremin yol açtığı sigortalanabilir zararın 2 ya da 4 milyar ABD dolarından daha fazla olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Bununla birikte depremden etkilenen bölgelerdeki düşük sigorta bedellerine dikkat çeken Fitch, sigortalanan tutarların "çok daha düşük", "belki bir milyar dolar civarında" olabileceği tahmininde bulundu.

Diğer taraftan notta, sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği kaydedildi.

