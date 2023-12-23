Fiziki durumuyla gündeme gelmişti: Şehit Karaca'nın babaevi yeniden yaptırılacak
Dün fiziki durumu ile gündeme gelen Irak'ın kuzeyindeki terörist saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babaevi yeniden inşa edilecek.
Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat’taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı. Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.
Babaevinin fiziki durumu gündem oldu
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi, Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine ulaştırılmış. Haberin verilmesi üzerine şehidin evine Türk bayrağı asılmıştı.
Şehit er Karaca'nın babaevine ait görüntüler haberlerde ve sosyal medyada geniş bir yer edinmiş, fiziki durumuyla alakalı gündem olmuştu.