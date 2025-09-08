Flaş iddia! CHP gerekirse her gün bina değiştirecek, Gürsel Tekin'e adres aratacak
İstanbul İl Başkanlığını Bahçelievler'e taşıyan CHP'nin Gürsel Tekin ile ilgili sürecin uzaması halinde her gün il başkanlığını başka binaya alma kararı aldığı iddia edildi.
CHP, Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığına polis eşliğinde girmesinin ardından İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini değiştirmiş ve binayı Özgür Özel'in çalışma ofisi yapmıştı.
CHP'den ikinci bir hamla geldiği iddia edildi. Bilgiye göre CHP her gün yeni bir binayı il binası yaparak Gürsel Tekin'e adres aratacak. İstanbul'da 39 ilçe başkanlığı bulunan CHP'nin 39 gün boşunca bina değiştirmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.