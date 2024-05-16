Flaş iddia: Erdoğan, en az 5 genel başkan yardımcısını görevden alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçların ardından değişim ve yenilenmeye gitme kararı aldığının konuşulduğu kulislerde, köklü değişim hazırlığı için düğmeye basıldığı iddia ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre “Erdoğan, deyim yerindeyse AK Parti’ye format” atacak.

Bu kapsamda, parti kaynakları genel merkezde en az 5 genel başkan yardımcısının görevden alınacağı, yerine atanacak isimlerle kongre sürecinin yürütüleceğini ileri sürdü.

Ayrıca değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı Kabine ve külliye bürokrasisinde de değişiklikler olabileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile başdanışmanların sayısının düşürüleceği, politika kurullarının yapısında da değişiklikler olacağı öne sürülüyor.