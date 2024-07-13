Flaş iddia: İki bakan daha görevden alınacak! İşte o isimler...

Geçen hafta uzun süredir gündemde olan Kabine revizyonuyla ilgili ilk adım atıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bakanlık koltuğunu bıraktı. Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Özhaseki'nin yerine ise önceki Bakan Murat Kurum getirildi.

İki bakan daha değişecek iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV ekranlarında yayımlanan 'Gündem Özel' programında Kabine'yi yeni değişikliklerin beklediğini öne sürdü.

Saymaz'ın iddiasına göre iki bakanlıkta daha değişim olacak. Bunlardan biri Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Bolat'la ilgili çok sayıda "istifa edecek, görevden ayrılmak istiyor' duyumları aldığını iddia eden Saymaz, diğer ismin de Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olduğunu öne sürdü.

Saymaz, "Bugünden yarına bir bakan değişikliği bekleniyor diyemem. Bugün görüştüğüm AK Parti kaynaklarım. Cumhurbaşkanı'nın bir hafta arayla bir bakan daha değiştirmeyeceğini söylediler. Tabii bu değişmeyeceği anlamına gelmez. Fakat özellikle Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ilgili çok fazla 'istifa edecek, görevden ayrılmak istiyor' duyumları alıyorum. Onun da gerekçesinin 'sağlık sorunları' olduğu söyleniyor. Diğer duyduğum isim ise Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun görevden alınacağı yönünde. Abdulkadir beyin yakın çevresine bunu sorduğumda ise bu bilgi yalanlanıyor. Hatta onlar 'Önümüzdeki hafta bakanlar kurumu programı hazırlıyoruz nasıl böyle bir şey olabilir?' diyorlar" dedi.