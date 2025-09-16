  1. Ekonomim
TMSF'nin kayyum olarak atandığı Flash Haber TV'nin satışına ilişkin ihale takvimi uzatıldı. Buna göre, ihale tarihi 15 Ekim 2025 saat 15:30'a alındı. Pazarlık tarihi ise 17 Ekim 2025 saat 15:30'a uzatıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı "Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına ilişkin ihale takviminin uzatıldığını duyurdu.

TMSF'den yapılan açıklamada, 12 Ağustos 2025 tarihli ve 32984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takviminin uzatıldığı bildirildi.

Buna göre, bilgi odasından yararlanmak için son tarih 13 Ekim 2025'e, son başvuru tarihi 14 Ekim 2025 saat 16:00'a ertelendi.

17 Ekim'e uzatıldı

İhale tarihi 15 Ekim 2025 saat 15:30'a alınırken, yapılması halinde pazarlık tarihi de 17 Ekim 2025 saat 15:30'a uzatıldı.

Önceki duyuruda, muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihalede kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı ve ihalenin TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirileceği bildirilmişti.

