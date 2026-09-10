Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı

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Bir süredir CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği söylenen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

ANKA Haber Ajansı Fıçı'nın, Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti'li kadın belediye başkanları toplantısına katıldığını yazdı.

Kamuoyu, Foça'da oyların yüzde 49'unu alarak başkan seçilen Fıçı'nın parti değiştirdiğini bu etkinliğe dair fotoğrafın AK Parti tarafından paylaşılmasıyla öğrendi.

Fıçı temmuz ayı sonunda, Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye katılıp katılmayacağı yönündeki tartışmalar üzerine, siyaseti "kişisel hesapların ötesinde halka hizmet için" yaptığını belirterek, siyasi konumunun değişmediğini ve atacağı adımlar konusunda "kamuoyunu şeffaf biçimde bilgilendireceğini" söylemişti.

İzmir'de AK Parti belediyesi sayısı 3'e çıktı

AK Parti 2024'te İzmir'de yalnızca Menemen belediyesini kazanmıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması üzerine geçen ay belediye meclisinde yapılan seçimde YENİ Parti ile rekabet hâlindeki CHP'li üyeler AK Parti adayına destek vermiş, böylece bu ilçenin yönetimi de iktidar partisine geçmişti.

Foça'yla AK Parti'nin İzmir'de kontrol ettiği belediye sayısı üçe çıkarken, hakkında uzunca bir süre AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialar ortaya atılan ve CHP'den istifa eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hâlihazırda kenti bağımsız olarak yönetiyor.