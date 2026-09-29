Fon iddiası sonrası Mustafa Sandal’dan mesaj: “Tek ortaklığımız evlilik”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmiş, soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmiş, listede Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da yer almıştı.

Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği öne sürülmüştü.

Öte yandan Mustafa Sandal'ın da bu ülkeden oturum izni talep ettiği iddia edildi.

"Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır"

Şarkıcı Mustafa Sandal eşi Melis Sandal hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Mustafa Sandal, "Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur. Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır" ifadelerini kullandı.