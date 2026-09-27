Fon krizinden Mustafa Sandal’ın eşi çıkı! Tam 11 milyar lira

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Haftalardır Türkiye’nin gündeminde yer alan “fon krizi” soruşturmasına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Gazeteci Yiğit Uzun, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da soruşturmaya konu olan fonlarda milyarlarca liralık işlemler gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Uzun, Sütşurup Sandal’ın son üç ay içerisinde tasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar TL para çekme işlemi gerçekleştirdiğini iddia etti.

İddiaların ardından Mustafa Sandal’ın menajeri Tekin Önal açıklama yaptı.

Önal, iddiaları yalanlamadan söz konusu işlemlerin muhatabının Melis Sütşurup Sandal olduğunu belirtti.

Gazeteci Uzun'un aktardığına göre Önal, “Bu iddiaların muhatabı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal'ı aradım.



Olayı yalanlamadan söz konusu işlemler için "evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır." dedi. https://t.co/a2jOLDGDTQ — Yiğit Uzun (@uzunyigit) September 27, 2026

Babasının malvarlığına tedbir konulmuştu

Melis Sütşurup Sandal’ın babası Cihan Sütşurup hakkında da 2026 yılının şubat ayında hukuki süreç başlatılmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı suç duyurusu sonucunda Cihan Sütşurup hakkında "tefecilik" suçlamasıyla yasal süreç başlatılmış ve mal varlığına tedbir getirilmişti.