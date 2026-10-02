Fon mağdurlarına ana para+TÜFE formülü masada

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Fon piyasasında yaşanan kriz nedeniyle paralarına erişemeyen yüz binlerce yatırımcı için ödeme sürecine ilişkin yeni bir formül gündemde.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fon mağdurlarına yönelik avans ödemelerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri ile tasfiye sürecini yürüten bankaların kayıtları arasındaki mutabakatın tamamlanmasının ardından başlayacağını aktardı.

Güngör’ün verdiği bilgiye göre, yatırımcılara yapılacak ödemelerde “ana para+TÜFE” formülünün uygulanması planlanıyor. Buna göre fonlara yatırılan ana paranın, enflasyon karşısındaki değer kaybı dikkate alınarak yatırımcıya ödenmesi üzerinde çalışılıyor.

Güngör, söz konusu formülü, “Fona para yatıran mağdurlar, en azından ana parasını enflasyon karşısında erimemiş olarak alacak” sözleriyle aktardı.

455 bin 758 yatırımcı, 131 fon

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verilmişti.

SPK'nın MKK kayıtlarına dayanarak açıkladığı resmi verilere göre, tasfiye kapsamındaki fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. https://spk.gov.tr

Dolayısıyla kamuoyunda “fonzede” olarak nitelendirilen yatırımcıların sayısı yaklaşık 456 bin kişi düzeyinde bulunuyor.

Önce MKK ve banka kayıtları karşılaştırılacak

Dilek Güngör’ün aktardığı son bilgilere göre, avans ödemelerine geçilebilmesi için öncelikle MKK kayıtlarıyla bankalardaki kayıtların mutabakatının tamamlanması bekleniyor.

Tasfiye sürecinde yatırımcıların sahip oldukları paylar, hesap bakiyeleri ve gerçekleşmemiş emirler gibi kayıtlar karşılaştırılıyor. Daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilere göre MKK ve Takasbank kayıtları, Tera Portföy fonlarının tasfiyesini yürüten Türkiye İş Bankası'na, diğer tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin kayıtlar ise Ziraat Bankası'na iletilmiş durumda. A Haber

Avans ödemeleri için ilk adım atılmıştı

SPK'nın 1 Ekim'de duyurulan kararıyla da Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy bünyesindeki tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcılara, kayıtların doğrulanmasının ardından yatırımcı başına 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilmesinin önü açıldı. euronews

Böylece tasfiye sürecinin tamamen sonuçlanmasını beklemeden yatırımcıların alacaklarının bir bölümüne ulaşabilmesi için ilk mekanizma oluşturuldu.

Ana para enflasyona karşı korunacak

Güngör’ün aktardığı yeni bilgi ise sürecin nihai ödeme tarafına ilişkin önemli bir formülü gündeme taşıdı.

Buna göre ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı “ana para+TÜFE” modeliyle, mağdur yatırımcının fonlara yatırdığı ana paranın üzerine enflasyon farkının eklenmesi planlanıyor.

Formülün hayata geçirilmesi halinde amaç, yatırımcının yalnızca nominal ana parasını geri alması değil, parasının bekleme süresinde enflasyon nedeniyle uğradığı değer kaybının da telafi edilmesi olacak.

Ancak ana para+TÜFE formülünün kapsamı, hangi tarihler arasındaki TÜFE'nin esas alınacağı, bütün yatırımcılara uygulanıp uygulanmayacağı ve ödeme takvimi konusunda henüz resmi makamlarca açıklanmış nihai bir karar bulunmuyor. Bu aşamada söz konusu plan, Dilek Güngör'ün aktardığı bilgiye dayanıyor.

Yaklaşık 456 bin yatırımcıyı ilgilendiren ödeme sürecinde şimdi gözler, MKK ile bankalar arasındaki mutabakatın tamamlanmasına ve avans ödemelerinin başlayacağı tarihe çevrildi.