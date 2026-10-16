Fon mağdurlarından MKK masrafı kesilmeye başlandı

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihinde aldığı kararlarla başlatılan fon tasfiye sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Fon yatırımcılarının hesaplarından Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı tahsil edilmeye başlandı.

Yatırım hesaplarında MKK masrafı kapsamında yapılan kesintilerin tutarı, hesaplara ve uygulanan ücretlendirmeye göre değişebiliyor. Kesintilerin tasfiye sürecindeki yatırımcıların ne kadarını kapsadığına ilişkin ise henüz toplu bir veri bulunmuyor.

455 bin 758 yatırımcı tasfiye kapsamında

SPK'nın aldığı kararlar doğrultusunda 131 yatırım fonu tasfiye kapsamına alındı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 17 Eylül 2026 itibarıyla bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Tasfiye kapsamındaki fonlar, piyasadaki toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor.

Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için 125 fonda Ziraat Bankası, 6 fonda ise İş Bankası görevlendirildi.

43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar liralık ödeme

Fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yönelik ödemeler de devam ediyor.

A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin fonlarında bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

Aynı portföy yönetim şirketlerinin kalan 49 fonunda ise 34,1 milyar liralık tasfiye işleminin tamamlanması hedefleniyor.

Bu işlemlerin tamamlanmasıyla üç portföy yönetim şirketinin toplam 66 fonunda bulunan 45 bin 745 yatırımcıya 40,5 milyar liralık nakdi ve ayni tasfiye yapılması öngörülüyor.

Ziraat Bankası 30 fon için ödeme aşamasına geçti

Ziraat Bankası'nın dün yaptığı bilgilendirmeye göre, bankanın tasfiye işlemlerini yürüttüğü 125 fondan 30'unda yatırımcı ödemelerine ilişkin son aşamaya gelindi.

Bu fonlar için belirlenen ödeme tutarları, ilgili banka ve aracı kurumların Takasbank nezdindeki hesaplarına aktarıldı.

Banka ve aracı kurumlar, Merkezi Kayıt Sistemi üzerinden temin edecekleri yatırımcı pay bilgilerini esas alarak tasfiye tutarlarını yatırımcı hesaplarına aktaracak.

Bazı fonlarda nakit ödemenin yanı sıra belirli hisse senetlerinin yatırımcı hesaplarına aktarılması da öngörülüyor.

1 milyon liraya kadar ara ödeme düzenlemesi

Fon yatırımcılarını ilgilendiren bir diğer gelişme ise TBMM'de yaşandı.

14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifiyle, tasfiyesi henüz tamamlanmamış fonlarda yatırımcılara fon başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasının önü açılıyor.

Ara ödemelerin yatırımcıların net yatırım tutarları ve MKK kayıtları esas alınarak hesaplanması öngörülüyor.

Düzenlemenin uygulanabilmesi için yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.