  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fon soruşturması: Tera Portföy yöneticileri Erdil Özel ve Emir Münir Sarpyener adliyeye sevk edildi
Takip Et

Fon soruşturması: Tera Portföy yöneticileri Erdil Özel ve Emir Münir Sarpyener adliyeye sevk edildi

Sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Fon soruşturması: Tera Portföy yöneticileri Erdil Özel ve Emir Münir Sarpyener adliyeye sevk edildi
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.

Fon soruşturması: Tera Portföy yöneticileri Erdil Özel ve Emir Münir Sarpyener adliyeye sevk edildi - Resim : 1
Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi.

Fon soruşturması: Tera Portföy yöneticileri Erdil Özel ve Emir Münir Sarpyener adliyeye sevk edildi - Resim : 2
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel

Şüphelilerden, Erdin Özel, Emir Münür Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş, İbrahim halil Rat sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.