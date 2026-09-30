Fon soruşturması: Tera Portföy yöneticileri Erdil Özel ve Emir Münir Sarpyener adliyeye sevk edildi
Sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi.
Şüphelilerden, Erdin Özel, Emir Münür Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş, İbrahim halil Rat sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.